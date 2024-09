Drei Autofahrer eingeklemmt: 19-Jährige schwebt in Lebensgefahr!

Braunschweig - Am frühen Mittwochmorgen kam es in Niedersachsen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall , bei dem drei Personen verletzt wurden.

Bei Braunschweig kam es am Morgen zu einem schlimmen Unfall. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Braunschweig

Gegen 6.20 Uhr war eine 19 Jahre alte Autofahrerin auf der B4 in Braunschweig in Höhe des Abzweigs Thune (Niedersachsen) unterwegs, als sie in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte sie zuerst in das Auto eines 32-Jährigen und dann in einen Firmentransporter, der von einem 30 Jahre alten Fahrer gesteuert wurde.

Alle drei Unfallbeteiligten wurden in ihren Wagen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden, teilte die Polizei Braunschweig mit.

Die 19-jährige Unfallverursacherin wurde bewusstlos geborgen und nach Reanimationsversuchen mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Auch die 32 beziehungsweise 30 Jahre alten Beteiligten wurden schwer verletzt.

Die genaue Unfallursache ist derzeit völlig unklar und wird ermittelt.