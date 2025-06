30.06.2025 15:30 533 Traktor weicht Schulbus aus und kracht in Hauswand

Ein 19-Jährige ist am Montagmorgen in Wittingen mit seinem Traktor in ein Haus gekracht. Mit einem Ausweichmanöver hat er sogar Schlimmeres verhindert.

Von Miriam Schmidt Wittingen - Ein Traktor ist im Kreis Gifhorn in eine Hauswand gekracht und hat einen geschätzten Schaden von fast 200.000 Euro verursacht. Alles in Kürze Traktor kracht in Hauswand

Schulbus ausgewichen, niemand verletzt

19-jähriger Fahrer unter Schock

Statiker prüft Schäden am Haus

Schaden: fast 200.000 Euro Mehr anzeigen Der Traktor war ausgewichen und dabei in eine Hauswand gekracht. © Benjamin Müller/TNN/dpa Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, aber der 19-jährige Treckerfahrer stand unter Schock, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Statiker soll die Schäden am Haus genau prüfen. Nach ersten Erkenntnissen kamen sich in einem Kurvenbereich in der Wittinger Ortschaft Knesebeck der Trecker und ein Schulbus gefährlich nah. Der 19-Jährige wich deshalb wohl aus, wie die Polizeisprecherin berichtete. Der Bus fuhr weiter. Es sei daher noch unklar, ob der Fahrer oder die Fahrerin den Vorfall wahrgenommen habe. Die Suche nach dem Bus sei Teil der Ermittlungen. Bei dem Aufprall wurde nach Polizeiangaben auch die Hausleitung getroffen. Vorsorglich sei deshalb in der Straße der Strom abgestellt worden. Ersten Schätzungen zufolge summiert sich der Schaden an Haus und an Traktor auf etwa 190.000 Euro.

Titelfoto: Benjamin Müller/TNN/dpa