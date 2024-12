22.12.2024 19:17 2.165 Heftiger Unfall: Toter und vier Verletzte nach Geisterfahrt

Am Sonntagnachmittag ist es auf der B70 in Höhe der Ortschaft Breinermoor zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Dies teilte die Polizei Leer am Abend mit.

Von Ella Krum

Westoverledingen (Landkreis Leer) - Am Sonntagnachmittag ist es auf der B70 in Höhe der Ortschaft Breinermoor zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Dies teilte die Polizei Leer am Abend mit. Sowohl das Auto des Unfallfahrers (s. Bild) als auch das entgegenkommende wurden durch die Kollision schwer beschädigt. © Frank Loger Den Angaben zufolge war ein 47-jähriger Autofahrer gegen 15.25 Uhr in Richtung Papenburg unterwegs, als dieser aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn wechselte. Dort kollidierte dieser mit einem entgegenkommenden Auto. Der Unfallverursacher starb noch am Unfallort, so die Polizei. Die 62-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere männliche Insassen im Alter von 20 bis 40 Jahren wurden ebenfalls verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B70 für rund drei Stunden gesperrt. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben.

