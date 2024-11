Fußgänger im Harz totgefahren - doch wo ist der Täter?

In Osterode am Harz wurde ein 66-jähriger Fußgänger bei einem Unfall getötet. (Symbolbild) © Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa

Am 10. September wurde gegen 20.55 Uhr ein toter Fußgänger auf der K 421 im Bereich der Einmündung "An der Bahn"/"Über der Landwehr" in Osterode am Harz entdeckt.

Lange war unklar, was sich dort genau zugetragen hatte. Wie die Polizei Göttingen aber am heutigen Mittwoch mitteilte, schaffte eine Obduktion der Leiche nun Klarheit.

"Die rechtsmedizinische Untersuchung [...] hat inzwischen die Annahme bestätigt, dass ein reines Sturzgeschehen als Todesursache ausscheidet", hieß es in der Mitteilung, "Vielmehr lassen die Obduktionsergebnisse den Schluss zu, dass der 66-Jährige von mindestens einem Fahrzeug überfahren wurde. Die hierbei erlittenen schweren Verletzungen überlebte er nicht."

Schockierend: Der Autofahrer, der für den Unfall zuständig war, konnte bis heute nicht gefunden werden. Am Tag des Vorfalls muss der Täter nach dem Zusammenprall einfach weitergefahren sein.