Schrecklicher Unfall auf der Bundesstraße: Zwei Tote, mehrere Verletzte

Cloppenburg - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 213 in Cloppenburg ( Niedersachsen ) sind am Sonntag zwei Männer ums Leben gekommen.

Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Es bestehe Lebensgefahr. Drei weitere Menschen erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen.

Nach den ersten Erkenntnissen war gegen 15 Uhr ein mit drei Personen besetzter Wagen in Richtung Cloppenburg unterwegs gewesen, als er ein Wohnwagengespann streifte. Das Auto geriet ins Schleudern und wurde seitlich von einem in Richtung Lastrup fahrenden Auto erfasst, in dem zwei Personen saßen.

Im unfallverursachenden Fahrzeug verstarben zwei Personen. Die dritte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Oldenburg gebracht. Die Insassen des zweiten Autos kamen ins Krankenhaus Cloppenburg. Alle Insassen des Wohnwagengespanns erlitten einen Schock.

Der Unfall geschah im Bereich des Ortsteils Stapelfeld. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Neben der Feuerwehr Cloppenburg waren drei Notärzte und mehrere Rettungswagen eingesetzt. Die Straße wurde voll gesperrt – für die Ermittlungen und Bergungsarbeiten.