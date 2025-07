Jugendlicher Motorradfahrer verliert die Kontrolle: Dann überrollt ihn ein Auto

Visselhövede - Dramatischer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Großen Straße in Visselhövede (Landkreis Rotenburg, Niedersachsen)! Gegen 17 Uhr verliert ein 17-jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine 125er Yamaha – mit fatalen Folgen.