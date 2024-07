08.07.2024 14:27 3.237 Suzuki und Lastwagen stoßen zusammen: Zwei Frauen sterben!

Bei einem schweren Unfall in Norden sind am Montagmorgen zwei Frauen ums Leben gekommen. Sie waren in ihrem Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Von Robert Stoll

Norden - Schrecklicher Unfall in Ostfriesland! In Norden sind am Montagmorgen zwei Frauen bei einem Frontalcrash ums Leben gekommen. Die beiden Insassen des Suzuki kamen bei dem Unfall ums Leben. © Nonstopnews Wie die Polizei mitteilte, war ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße 72 in Norden unterwegs, als er gegen 8.35 Uhr an der Kreuzung zum Looger Weg mit einem Suzuki zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen in den Graben geschleudert. Die 68-jährige Fahrerin sowie ihre 66 Jahre alte Beifahrerin erlitten so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarben. Der Lastwagen-Fahrer hingegen wurde leicht verletzt. Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Nonstopnews