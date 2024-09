30.09.2024 08:50 4.410 Taxi kracht in frei laufende Pferde! Fahrer und Tiere sterben

In Stade ist in der Nacht zu Montag ein Taxi in zwei frei laufende Pferde gekracht. Der Fahrer sowie die beiden Tiere kamen bei dem Unfall ums Leben.

Von Robert Stoll

Stade - Schwerer Unfall in Stade! In der Nacht zu Montag ist ein Taxi auf der Bundesstraße 73 in zwei frei laufende Pferde gekracht. Der Fahrer sowie die beiden Tiere kamen dabei ums Leben. Das Taxi war mit den beiden Pferden zusammengestoßen. Der Fahrer sowie die beiden Tiere überlebten den Unfall nicht. © JOTO Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden um kurz vor Mitternacht in Stade selbst frei laufende Pferde gemeldet. Daraufhin machten sich mehrere Streifen auf den Weg, auch eine Verkehrswarnung wurde ausgesprochen. Während der Suche nach den Tieren gab es eine weitere Meldung über einen Unfall auf der B73. Auf Höhe der Hasenfelder Straße war ein Taxi, das auf dem Weg von Hamburg nach Cuxhaven war, in zwei Pferde gekracht. Der Fahrer wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er im Laufe der Nacht verstarb. Ein 31 Jahre alter Fahrgast aus Kroatien, der beruflich in Deutschland ist, erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Pferde überlebten den Unfall nicht und verendeten vor Ort. Woher sie stammten, ist noch unklar, so der Sprecher, und Gegenstand der Ermittlungen. Die B73 war während der Bergungs-, Rettungs- und Reinigungsmaßnahmen bis 5.50 Uhr voll gesperrt.

Titelfoto: JOTO