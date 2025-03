Verfolgungsjagd durch Peine: Drei Polizisten verletzt

Peine - Am frühen Freitagmorgen sorgten vier Alkoholisierte für mächtig Ärger in Peine ( Niedersachsen ). Zunächst ereignete sich eine Verfolgungsjagd, dann wurden mehrere Polizeibeamte verletzt.

Die Verfolgungsjagd endete für die Männer in der Gunzelinstraße. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie das Polizeirevier Salzgitter mitteilte, meldeten Zeugen gegen 2.30 Uhr, dass sich an einer Waschanlage in Stederdorf vier Personen (22, 24, 27 und 30) alkoholisiert in einem Auto befinden sollen.

Zuvor soll der Fahrer des Wagens mit seiner aggressiven Fahrweise aufgefallen sein. Wenig später traf eine Streife ein, um die Insassen des Skoda zu kontrollieren.

Statt sich von den Beamten überprüfen zu lassen, machte sich der Fahrer mit seinen drei Mitfahrern aus dem Staub und raste durch das Stadtgebiet von Peine.

Die Verfolgungsjagd endete für die flüchtige Truppe in der Gunzelinstraße, wo der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Auto verlor.

Er versuchte, zu Fuß zu flüchten. Die drei übrigen Männer leisteten derweil erheblichen Widerstand gegen die Polizisten, sodass die Einsatzkräfte mehrfach Pfefferspray anwenden mussten. Durch Schläge und Tritte wurden eine Beamtin und zwei ihrer Kollegen verletzt.