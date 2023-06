Niedlicher Fund: Seltene Entenart in der Altmark entdeckt

Salzwedel - Ornithologen des BUND Sachsen-Anhalt e. V. haben in der Altmark ( Sachsen-Anhalt ) einen seltenen und zudem niedlichen Fund gemacht: eine Knäkente mit ihren acht Jungen.

Die Enten-Mutter mit ihren acht Jungtieren. © Olaf Olejnik/BUND Sachsen-Anhalt e. V.

Die Entenmutter wurde mit ihren bezaubernden Babys in einem Naturschutzgebiet, den Brietzer Teichen bei Salzwedel, gesichtet.

Ornithologe Olaf Olejnik ist fasziniert von dem Fund: "Die Entdeckung dieser Knäkente mit acht Jungen ist eine kleine Sensation, nicht nur da diese Art in Deutschland in der Regel nur als Durchzügler vorkommt, sondern auch aufgrund der gegenwärtigen Bedrohung durch die anhaltende Dürre in der Region."

Die Knäkente ist in Deutschland äußerst selten und steht als vom Aussterben bedrohte Art auf der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands. Nur etwa 1500 Reviere sind in Deutschland bekannt, darunter etwa 40 in Sachsen-Anhalt, hauptsächlich im Elbtal.

"Die derzeitige Trockenheit stellt eine ernsthafte Gefahr für den Fortbestand dieser bereits bedrohten Art dar", erklärt Olejnik. Der Ornithologe sieht die Entdeckung der Mutterente mit ihren Jungtieren jedoch als Zeichen der Hoffnung, dass die Bemühungen am Naturmonument Grünen Band Früchte tragen.