15 NRW-Schulen als Verbraucherschulen ausgezeichnet: Keine einzige in Köln dabei!

Köln - Die Verbraucherzentrale Bundesverband zeichnet dieses Jahr insgesamt 69 Verbraucherschulen aus und 15 davon sind in NRW . Aus Köln ist jedoch keine dabei.

Auch Nachhaltigkeit ist ein großes Thema für Verbraucherschulen. (Symbolbild) © 123RF/stylephotographs

In Köln gibt es ganze 121 weiterführende und berufsbildende Schulen, doch keine einzige hat es unter die knapp 70 ausgezeichneten Schulen in Sachen Verbraucherschulung geschafft. Doch was zählt überhaupt als "Verbraucherschule"?

Die Auszeichnung als Verbraucherschule wird an Ausbildungsstätten vergeben, die ihre Schützlinge besonders gut auf den Alltag als Verbraucherinnen und Verbraucher ausbildet. Dazu gehört der Umgang mit gesunder und nachhaltiger Ernährung, Auseinandersetzung mit der finanziellen Zukunft, Versicherungen, Lebensvorsorge, aber auch Projekte wie eine Fahrradwerkstatt, die praktische Fähigkeiten vermittelt.

Um eine Verbraucherschule zu werden, können Schulen sich im Netzwerk Verbraucherschule anmelden und Unterstützung in Form von Informationen und Ideen erhalten. Auch kostenlose Fortbildungen für Lehrkräfte werden von dem Netzwerk angeboten.

"Früher denn je sind Kinder und Jugendliche einer Fülle an Produkten, Dienstleistungen und Medieninhalten ausgesetzt. Das erfordert Verbraucherwissen, sei es über den sicheren Umgang mit dem Smartphone oder einen weitsichtigen Umgang mit Geld", sagt Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW.