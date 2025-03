Anlässlich des "Equal Pay Day": Verdi ruft zum Frauenstreik in NRW auf

Köln - Anlässlich des "Equal Pay Day" am Freitag ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte, die in typischen Frauenberufen arbeiten, in Nordrhein-Westfalen zum Warnstreik auf.

Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag ein Zeichen für mehr Lohngerechtigkeit für Frauen setzen. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Der Aufruf gelte unter anderem für Mitarbeiterinnen in der Kinderbetreuung, der Pflege und weiteren sozialen Einrichtungen in NRW, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft am Mittwoch.

Demnach wolle man mit der Arbeitsniederlegung auf die noch immer bestehenden Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen im Gehalt aufmerksam machen und ein Zeichen für mehr Lohngerechtigkeit für Frauen setzen.

Im öffentlichen Dienst arbeiten in der Pflege, in Kitas und in der Sozialarbeit den Gewerkschaftsangaben zufolge mehrheitlich Frauen.

Ihr Leben sei dabei aber oftmals durch "Doppelt- und Dreifachbelastungen geprägt. Neben der Arbeit müssen die eigenen Kinder versorgt und Angehörige gepflegt werden", betont Vize-Verdi-Vorsitzende Christine Behle in der Mitteilung.

Laut Gewerkschaft würden sich zahlreiche Verdibezirke, etwa in Köln, Bonn, Leverkusen und im Münsterland, aber auch im Ruhrgebiet und in Westfalen, an dem Streik am Freitag beteiligen.