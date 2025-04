Trauerbeflaggung in NRW: Darum wehen die Fahnen am Samstag auf halbmast

Düsseldorf - Anlässlich des Todes von Papst Franziskus (†88) hat Innenminister Herbert Reul (72, CDU) Trauerbeflaggung für eine Reihe von öffentlichen Gebäuden in Nordrhein-Westfalen am Samstag angeordnet.

Auch vor dem NRW-Landtagsgebäude in Düsseldorf werden die Flaggen am Samstag auf halbmast wehen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

An dem Tag findet die Trauerfeier und im Anschluss die Beisetzung des Papstes in Rom statt.

In NRW werden die Flaggen an Dienstgebäuden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen, auf halbmast wehen, wie das Innenministerium in Düsseldorf weiter mitteilte.

Am Samstag findet in Rom auf dem Petersplatz ein Trauerrequiem statt, zu dem Staatsgäste aus aller Welt erwartet werden.

Bis Freitagabend liegt Franziskus nun öffentlich aufgebahrt. Der Leichnam ist dabei nicht in einem Katafalk, also auf einer hohen Bahre, sondern in einem einfachen Holzsarg im Petersdom zu sehen.