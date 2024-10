Auch in Köln: Besondere Aktion von Apotheken heute

Mehr als 50 Apotheken in Nordrhein-Westfalen haben am heutigen Dienstag länger geöffnet als sonst. © Robert Michael/dpa

In teilnehmenden Apotheken können sich Bürgerinnen und Bürger bis in den späten Abend hinein gegen Grippe und Corona impfen lassen, wie die Apothekerverbände Nordrhein und Westfalen-Lippe mitteilten. Das Angebot in Apotheken solle eine Ergänzung zum Impfen in Arztpraxen sein, hieß es.

In NRW beteiligen sich zahlreiche der rund 700 Apotheken, die grundsätzlich Impfungen anbieten, an der Aktion.

Eine unvollständige interaktive Deutschlandkarte teilnehmender Apotheken, auch in anderen Bundesländern, sowie teils Links zur Anmeldung für Impfungen finden sich unter lange-nacht-des-impfens.de.

Mehr als 50 Apotheken in NRW haben sich bisher als Teilnehmer eingetragen.

Mit dabei sind unter anderem Apotheken in Düsseldorf, Dortmund, Köln, Wuppertal, Mönchengladbach, Münster, Hagen, Lüdenscheid, Krefeld, Gütersloh, Bielefeld, Minden, Porta-Westfalica, Unna, Kamen, Menden und Aachen.