Bald können Badegäste auch in Bonn "oben ohne" schwimmen

Bonn - Die Stadt Bonn zieht nach: Bereits in diesem Sommer könnten auch hier Badegäste ohne Oberteil in den städtischen Bädern schwimmen gehen.

Das Bikini-Oberteil könnte im Juni bereits zu Hause gelassen werden, hofft der Sportausschuss der Stadt Bonn. © Annette Riedl/dpa

In Köln darf bereits seit dem 1. April "oben ohne" geschwommen werden. Die Stadt Bonn möchte diese Regelung nun auch einführen, wie das Presseamt am Dienstagmorgen bekannt gab.

Sollte über die Haus- und Badeordnung (HBO) in einer Sitzung des Stadtrates am 13. Juni entschieden werden, könnte der entsprechende Beschluss noch im Juni 2023 in Kraft treten.

Denn zuletzt wurde die HBO 2016 geändert. Jetzt soll sie allerdings der neuen Zeit angepasst werden, was bedeutet, dass Frauen und weiblich gelesene Menschen in allen Frei- und Hallenbädern ohne Oberteil planschen gehen können.

"Die Verwaltung orientiert sich bei der Neuauflage der Haus- und Badeordnung an der Muster-Haus- und Badeordnung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen", heißt es seitens der Stadt.