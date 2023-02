Bauwerksprüfung zeigt eklatanten Sanierungsbedarf an NRW-Brücken

Düsseldorf - Viele Brücken in Nordrhein-Westfalen weisen einen alarmierenden Sanierungsbedarf auf. Das hat eine aktuelle Bauwerksprüfung ergeben.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben derzeit 296 Brücken in NRW maßgeblichen Sanierungsbedarf. © Arnulf Stoffel/dpa

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben derzeit 296 Brücken in NRW maßgeblichen Sanierungsbedarf: Laut einer internen Vorlage für das NRW-Verkehrsministerium sind derzeit 205 Ersatzneubauten, 22 Brückenverstärkungen und 69 Instandsetzungen erforderlich, um "Defizite im Tragverhalten" auszugleichen.

Der Kostenrahmen wird allein für die Brücken an Landesstraßen auf 1,25 Milliarden Euro beziffert. Darüber hinaus seien in NRW 873 Brücken-Teilbauwerke an Autobahnen besonders sanierungsbedürftig, heißt es unter Verweis auf Zahlen des Bundesverkehrsministeriums.

Straßen.NRW hat 6422 Brücken zu betreuen, davon 3838 an Landesstraßen. Besorgniserregend ist für die Fachleute angesichts zu knapper Finanz- und Personalressourcen, dass sich der Zustand vieler Bauwerke im Sanierungsstau der nächsten Jahre weiter verschlechtern wird.

Ein Sprecher des NRW-Verkehrsministeriums wollte die der dpa vorliegenden Zahlen zunächst nicht kommentieren.