15.04.2024 16:00 953 Besatzung muss fliehen: Rettungswagen brennt plötzlich lichterloh!

In Essen stand am Montag ein Rettungswagen in Flammen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Von Anne-Sophie Mielke

Essen - Im Essener Stadtteil Bergerhausen brannte am Morgen ein Rettungswagen vollständig aus. In Essen brannte ein Rettungswagen. © Feuerwehr Essen Wie die Feuerwehr aus Essen berichtete, war die Besatzung des RTWs gerade auf dem Rückweg eines Einsatzes auf der Wuppertaler Straße, als sie auf der Höhe der Frankenstraße plötzlich merkte, dass mit ihrem Fahrzeug etwas nicht stimmte. Da sie einen technischen Defekt feststellten, unterbrachen die Retter sofort ihre Fahrt. Glücklicherweise hatten sie zu diesem Zeitpunkt keinen Patienten an Bord. Die Besatzung kontrollierte den Motorraum des Rettungswagens und entdeckte dort Flammen. Sie brachte sich deshalb umgehend in Sicherheit und alarmierte gegen 9.37 Uhr die Kollegen der Feuerwehr. Nordrhein-Westfalen Europaweite Spitze! Diese NRW-Stadt hat das schönste Bahnhofsviertel Bevor die Kameraden eintrafen, sicherten die Rettungskräfte "besonderes technisches Gerät aus dem Aufbau" des RTWs. Fahrzeug brennt völlig aus Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. © Feuerwehr Essen Dabei entfernten sie unter anderem Sauerstoffflaschen, um eine Explosion zu vermeiden. Als die Feuerwehr schließlich am Einsatzort ankam, stand der Rettungswagen bereits in Vollbrand. Etwa 40 Minuten brauchten die Kameraden, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Nordrhein-Westfalen 18.000 Euro für diese Tätigkeit: Raumfahrtbehörde lockt mit irrer Studie! Vom Fahrzeug blieb nicht mehr viel übrig: Es brannte völlig aus! Hinzu kam, dass die Fahrbahn durch ausgelaufene Betriebsstoffe und den Löschschaum, der neben dem Wasser auch zum Einsatz kam, verunreinigt wurde. Ein Fachunternehmen nahm sich der Reinigung an. Auf der Frankenstraße kam es durch die Löschmaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen. Warum der RTW anfing zu brennen, muss jetzt die Polizei herausfinden.

Titelfoto: Feuerwehr Essen