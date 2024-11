Chaos-Fahrt auf der A1: Lkw-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Hagen/Wuppertal- Chaos auf der A1! Ein Lasterfahrer hat sich am Nachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei über mehrere Autobahnen in Nordrhein-Westfalen geliefert. Bei Wuppertal wurde er gestoppt. Es kam zu mehreren Unfällen, Informationen über Verletzte liegen nicht vor.

Der Einsatz auf der Autobahn 1 dauert an. © NEWS5 / Matthi Rosenkranz

Nach allem was bekannt, startete der Trucker seine Chaos-Fahrt auf der A46 bei Neuss. Anderen Verkehrsteilnehmern fiel der Mann durch eine merkwürdige Fahrweise auf, sei in Schlangenlinien gefahren, sagte ein Polizeisprecher am späten Nachmittag zu TAG24. Es sei zu mehreren Unfällen gekommen.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf, wollte den Lkw herausziehen. Doch der Fahrer gab Gas. Was folgte, war eine wilde Verfolgungsjagd über die A46 zum Kreuz Wuppertal-Nord und dann über die A1 in Richtung Bremen.

Zwischen den Anschlussstellen Gevelsberg und Hagen-Nord konnte man den Truck stoppen, hieß es. Der Mann sei in Gewahrsam.

Was ihn angetrieben hat, so zu fahren, soll nun geklärt werden, so der Sprecher.