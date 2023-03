13.03.2023 18:35 Drei Autos beschädigt und BMW in Klopapier eingehüllt: Polizei sucht nach Zeugen

Was für eine absurde Tat in Haan! Die Polizei fahndet derzeit nach einem oder mehreren Tätern, die am Sonntag drei Fahrzeuge beschädigt haben sollen.

Von Maurice Hossinger

Haan - Die Polizei fahndet derzeit nach einem oder mehreren Tatverdächtigen, welche/r am Sonntag drei Fahrzeuge beschädigt und in Klopapier eingewickelt haben soll. Warum der silberne BMW zum Teil in Klopapier eingehüllt wurde, ist weiterhin unklar. © Polizei Mettmann Der Halter eines BMW X5 kontaktierte am Sonntag die Polizei, weil sein Fahrzeug nicht nur in Klopapier eingewickelt war, sondern auch beide Reifen an der rechten Seite zerstochen und sein Kennzeichen geklaut worden waren. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten wenig später fest, dass sowohl bei einem Renault Kadjar als auch bei einem Lkw der Marke Renault ein beziehungsweise zwei Reifen zerstochen waren. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf circa 2000 Euro. Nun ist die Polizei jedoch auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die wichtige Hinweise zur Identität des Täters oder der Täter liefern können oder gar den derzeitigen Aufenthaltsort kennen, können sich jederzeit telefonisch unter der 0212993286480 bei den Beamten melden.

