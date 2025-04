Altbauwohnung steht lichterloh in Flammen: Feuerwehreinsatz in Düsseldorf hat tödliche Folgen

Düsseldorf - In einem Altbau in Düsseldorf -Benrath hat eine Dachgeschosswohnung Feuer gefangen. Das hat tödliche Folgen.

Die Wohnung in der Paulsmühlenstraße in Düsseldorf-Benrath hatte am Vormittag Feuer gefangen. © Patrick Schüller

Wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtet, sei die Person zwar mithilfe zweier Drehleitern aus dem Gebäude befreit worden, trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte sei sie aber noch am Einsatzort verstorben.

Zur Todesursache sowie der Identität des Toten macht die Behörde keine Angaben. Die Angehörigen würden nun durch Seelsorger betreut, heißt es weiter.

Der Brand war laut Feuerwehr um kurz vor 11 Uhr am Vormittag in dem Altbau in der Paulsmühlenstraße ausgebrochen.

Umgehend entsandte die Leitstelle daraufhin mehrere Löschzüge zum Einsatzort. Vor Ort angekommen konnten die Einsatzkräfte das Feuer dann zügig unter Kontrolle bringen. Aktuell laufen Nachlöscharbeiten.