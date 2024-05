Schiefes Kreuz in 80 Meter Höhe: Feuerwehr muss zu St.-Lambertus-Kirche ausrücken

Düsseldorf - Der Turm der Kirche St. Lambertus in der Düsseldorfer Altstadt ist seit über 200 Jahren verdreht - nun steht auch noch das Kreuz auf der Spitze schief.

Im Hintergrund der Düsseldorfer Rheinufer-Aufnahme ist die katholische St. Lambertus Kirche zu sehen. © Thomas Banneyer/dpa

Die Feuerwehr sicherte in der Nacht zu Mittwoch das in 80 Metern Höhe gelegene Kreuz, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen sagte. Eine Gefahr für Passanten gehe davon aber nicht mehr aus.

Mit einer Hubarbeitsbühne gelangten die Einsatzkräfte zu ihrem ungewöhnlichen Einsatzort. Auch der Hahn über dem Kreuz sei mit einem Netz abgedeckt worden, um ihn vor einem Sturz zu bewahren, sagte der Sprecher.

Die Maßnahmen wurden in Absprache mit dem Bauaufsichtsamt und einem Statiker durchgeführt. Umliegende Sperrungen in der Düsseldorfer Altstadt wurden am Mittwochmorgen aufgehoben. Warum das Kreuz schief steht, blieb zunächst unklar.

Die Basilika St. Lambertus ist die älteste Kirche in der Altstadt und eines der bekanntesten Düsseldorfer Wahrzeichen. Sie hat einen verdrehten "schiefen" Turm. Der Grund: Bei einem Brand im Jahr 1815 war der Turmhelm des katholischen Gotteshauses zerstört worden.