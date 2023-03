Einige Jahrzehnte nach erlebten Traumata: Kurkinder treffen erstmals im Landtag zusammen

"Es geht darum, dass das, was viele Kinder in den 50er-, 60er-, 70er-Jahren erlebt haben, aufgearbeitet wird", sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (65, CDU ) bei der Eröffnung einer Kunstausstellung im Landtag, die sich um das Leid der einstigen Kurkinder dreht.

Auch in der Kinderheilanstalt "Waldhaus" in Bad Salzdetfurth (Niedersachsen) kamen Hunderte Kinder unter. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Betroffenen stellen aber keine finanziellen Forderungen. "Wir erwarten Antworten auf die Fragen nach Ursachen von systematischer Gewalt und von schwarzer Pädagogik, die über vier Jahrzehnte angewandt wurden", sagte Lichtrauter. Die Kontrolle bei den Kinderkuren habe "nahezu kollektiv versagt".

Der Runde Tisch unter der Leitung der ehemaligen Opferschutzbeauftragten Elisabeth Auchter-Mainz soll etwa viermal im Jahr zusammenkommen. Am Ende des Aufarbeitungsprozesses müssten auch "sicher Maßnahmen stehen", sagt Minister Laumann. Beteiligt sind unter anderem die Landschaftsverbände, Caritas und Diakonie, Ärztekammern, das Deutsche Rote Kreuz und der GKV-Spitzenverband.

Laut einer Studie des NRW-Gesundheitsministeriums wurden allein in Nordrhein-Westfalen zwischen 1949 und 1990 Fahrten für über 2,1 Millionen Kinder in Kur- oder Erholungsheime organisiert. Die Zeitzeugenberichte über Schläge, Essens- und Schlafentzug oder Essenszwang, Isolierung und Demütigung in den Kurheimen bezeichneten die Autoren der Studie grundsätzlich "als in hohem Maße glaubwürdig".

Für alle Bundesländer der damaligen Bundesrepublik wird die Zahl der in Kuren verschickten Kinder nach unterschiedlichen Berechnungen auf sechs bis acht Millionen oder sogar auf zwölf Millionen geschätzt. NRW nimmt mit der Aufarbeitung eine Vorreiterrolle ein.