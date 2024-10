Arbeiten auf der A4 bei Overath: Hier brauchen Autofahrer starke Nerven

Über die gesamte Woche hinweg müssen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf der A4 bei Overath mit massiven Einschränkungen rechnen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das teilte die zuständige Autobahn GmbH in einer Pressemeldung mit.

Demnach werde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Olpe zwischen der Abfahrt Overath und der Raststätte Aggertal-Süd am Montag, am Donnerstag und am Freitag jeweils von 7.30 Uhr bis 15 Uhr gesperrt. Stattdessen wird der Verkehr über den Standstreifen umgeleitet.

Darüber hinaus ist am Dienstag und am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 16 Uhr in Fahrtrichtung Köln keine Abfahrt an der Anschlussstelle Untereschbach möglich. Eine Umleitung wird mit rotem Punkt ausgeschildert.

Zudem steht an beiden Tagen rund um die Anschlussstelle Untereschbach in Richtung Olpe nur einer von zwei Fahrstreifen zur Verfügung.