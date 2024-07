Ekel-Problem im NRW-Landtag! Diese Bakterien halten Politiker auf Trapp

Düsseldorf - Der Landtag hat ein Bakterien-Problem! In dieser Woche sollen Experten das Trinkwassernetz chemisch desinfizieren.

Mit diesen klitzekleinen Störenfrieden schlägt sich der NRW-Landtag aktuell herum. © Francis Chandler/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa

Ausschlaggebend für die Desinfizierung sollen demnach Legionellen sein. Ein Sprecher des NRW-Landtags äußerte sich gegenüber der dpa zu dem Vorfall.

"Es besteht keine Gesundheitsgefahr für die Nutzerinnen und Nutzer, weil die Wasserhähne in dem belasteten Bereich als Sofortmaßnahme mit Filtern ausgerüstet worden sind."



In einer internen E-Mail der Landtagsverwaltung, die der dpa vorliegt, heißt es, dass man über ein "aussagekräftiges Monitoring" die Wasserqualität im Blick habe.

Die sei durch einige Maßnahmen in den letzten Jahren "deutlich verbessert" worden. "Bei aktuellen Untersuchungen lagen die Legionellenbefunde im Gebäudeteil C allerdings erneut über den tolerablen Grenzwerten, was ein weiteres Handeln erforderlich macht."