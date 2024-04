Endlich Sonnenschein in NRW! So genießen die Menschen das schöne Wetter

Bonn - Schönstes T-Shirt-Wetter Anfang April: Frühlingshafte Temperaturen um die 24 Grad haben am Samstag viele Menschen in Nordrhein-Westfalen ins Freie gelockt.

Die berühmten Kirschblüten in der Bonner Altstadt haben am Samstag zahlreiche Hobby-Fotograden angelockt. © Thomas Banneyer/dpa

In Parks, an Seen aber auch in den Fußgängerzonen von Innenstädten war es voll. Vor Eisdielen bildeten sich Warteschlangen, Plätze in der Außengastronomie waren oft gut besetzt.

Besonders dichtes Gedränge herrschte in der Bonner Altstadt. Dort zog die berühmte Kirschblüte Zehntausende Schaulustige an, die vielfach mit Handys das rosa Schauspiel filmten oder für Selfies posierten. Ein Flohmarkt sorgte für zusätzliches Flair.

Die Stadt hatte über das Wochenende die Straßen für den Autoverkehr gesperrt. Wer die Pracht der japanischen Zierkirschen noch bewundern möchte, sollte sich in den nächsten Tagen auf den Weg machen: Die ersten Blüten beginnen schon zu fallen, wie Kirschblüten-Bloggerin Victoria Harlos berichtete.

Die Temperaturen lagen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) oft bei 24 Grad, etwa in Düsseldorf oder am Flughafen Münster/Osnabrück. "Viel höher wird es wahrscheinlich aber nicht gehen, weil der Saharastaub das etwas dämpfen wird", sagte ein Meteorologe.