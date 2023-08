Enormer Schaden nach Feuer in NRW-Landtag: Ursache erst jetzt bekannt!

Düsseldorf - Der Brand im Düsseldorfer Landtag im Juni ist durch einen technischen Defekt an einem Kabel ausgelöst worden.

Bereits kurz nach dem Brand hatte der Landtag eine mobile Klimaanlage in Betrieb genommen. © Federico Gambarini/dpa

Das hätten die Untersuchungen eines Sachverständigen ergeben, so Landtagspräsident André Kuper (62) in einem Schreiben an die Abgeordneten, das der Deutschen Presseagentur (dpa) vorliegt.

Demnach ist der Schaden enorm: Die Klimaanlage ist nicht mehr zu reparieren und soll zunächst weiter durch eine mobile Anlage ersetzt werden.

Laut Kuper hatte sich der Qualm bei dem Brand am 11. Juni durch einen Lüftungsschacht verbreitet. Alles sei von einer "dicken Rußschicht" überzogen gewesen. Die Schächte habe man säubern können, aber in der Klimaanlage sei der Ruß so tief drin, "dass sich eine Reinigung als nahezu unmöglich und letztendlich unwirtschaftlich erwies".

Der Schaden sei "beträchtlich", so Kuper. Eine konkrete Summe nennt er in seinem Schreiben nicht.