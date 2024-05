Mehrere Städte starten in die Freibad-Saison - doch wie sieht's in Köln aus?

Bei schönem Frühlingswetter starten einige Freibäder in Nordrhein-Westfalen am heutigen 1. Mai in die Sommersaison.

Essen - Bei schönem Frühlingswetter starten einige Freibäder in Nordrhein-Westfalen am heutigen 1. Mai in die Sommersaison - doch wie ist die Lage in Köln?

Der Sprung ins kühle Nass ist zum 1. Mai schon in einigen Freibädern in NRW möglich. © Friso Gentsch/dpa Nach der Winterpause werden unter anderem im Grugabad in Essen, in Düsseldorf, Aachen oder Münster am Maifeiertag erstmals die Außenbecken geöffnet. Andere Städte lassen sich hingegen mehr Zeit - unter anderem wegen der schlechten Personallage bei der Badeaufsicht und wegen der hohen Kosten für die Beckenheizung. Denn die großen Wassermengen in den Freibädern bei mäßiger Außentemperatur in einem angenehmen Bereich zu halten, geht für die Kommunen massiv ins Geld. Die meisten Kommunen warten daher noch etwas ab und planen die Freibadsaison von Mitte Mai bis Mitte September, sagte eine Sprecherin des Bäderverbands DGfdB in Essen. Nordrhein-Westfalen Nach bundesweiter Schleuser-Razzia: Hängen auch CDU-Politiker aus NRW mit drin? Die Stadt Köln startet am 11. Mai die sogenannte Ampelphase für einige Freibäder - und entscheidet dann kurzfristig je nach Wetterlage. Badegäste können immer ein paar Tage vorher auf der Ampel sehen, ob ein Freibad öffnet, oder ob es bei regnerischem Wetter geschlossen bleibt.

