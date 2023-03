Fans der Bonner Kirschbäume brauchen dieses Jahr Geduld: Blütezeit schwer vorherzusagen

Bonn - Blühende Kirschbäume sind Jahr für Jahr eine Attraktion in der Bonner Altstadt und beliebtes Motiv für Handy-Fotos - in diesem Jahr müssen sich Selfie-Jäger aber noch etwas gedulden.

Die blühenden Kirschbäume in der Bonner Altstadt sind eine beliebte Attraktion für Touristen. © Thomas Banneyer/dpa

Davon geht die Stadt Bonn aus, bei der nach eigenen Angaben schon vermehrt Anfragen zu dem erwarteten Naturschauspiel eingegangen sind.

"Die Blütezeit ist stark von den Launen des Aprilwetters abhängig und deswegen nur schwer vorherzusagen", hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Angesichts der winterlichen Temperaturen müsse man sich voraussichtlich noch bis Anfang oder sogar bis Mitte April gedulden.

Das Farbspektakel von Bonn lockt mittlerweile Touristen aus aller Welt an. Die "Instagramability" - also die Fähigkeit eines Ortes, in den sozialen Netzwerken gut auszusehen - ist sehr hoch. Auf dem Höhepunkt der Kirschblüte wirkt es, als sei man unter einem rosa Himmel.

Die Zierkirschen wurden einst Ende der 80er Jahre im Zuge einer umfassenden Stadtteilsanierung gepflanzt, um Farbe in die Bonner Altstadt zu bringen. Dass sie mal zu derartigen Publikumsmagneten werden würden, war damals kaum abzusehen.