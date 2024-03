Farbenfrohes Natur-Spektakel beginnt: Darüber dürfen sich Touristen nun freuen

Haufenweise Fotos der Kirschblüten werden in den kommenden Wochen auf Social Media zu sehen sein. © Christian Knieps/dpa

Die Knospen der japanischen Nelkenkirschen in den Straßen der Altstadt sind geöffnet und lockten am Samstag in Scharen die Schaulustigen an.

Bei sehr großem Andrang werde der kommunale Ordnungsdienst die Straßen sperren, hatte die Stadt Bonn erklärt.

Alle Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, nicht mit dem Auto in die ohnehin engen Straßen zu fahren. Stattdessen sollten Schaulustige zu Fuß, mit dem Rad oder Bus und Bahn anreisen.

An zwei Standorten stehen Toiletten für die erwarteten Besucherscharen, außerdem wurden zusätzliche Mülleimer aufgestellt.

Die Kirschblüte in der Bonner Altstadt, die an das Stadtzentrum angrenzt, ist seit Jahren ein großer Touristenmagnet. Dort stehen in engen Straßen die in üppigem Rosa blühenden Zierkirschen. Sie wurden in den 1980er-Jahren auf beiden Seiten der Straße gepflanzt und sind inzwischen so groß, dass die Blütenzweige ein rosafarbenes Dach bilden.