Fast 100 bestätigte Sichtungen der Asiatischen Hornisse: Wie gefährlich ist sie?

Recklinghausen - Die Asiatische Hornisse breitet sich in Nordrhein-Westfalen weiter aus. In diesem Jahr gab es von Ende April bis Anfang dieser Woche landesweit bereits 95 bestätigte Sichtungen, sagte eine Sprecherin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) der dpa.

Die Asiatische Hornisse wird als potenzielle Bedrohung für heimische Bienenvölker gesehen. © Axel Heimken/dpa

Dabei handele es sich sowohl um einzelne Tiere als auch um Nester. Die Asiatische Hornisse wird als potenzielle Bedrohung für heimische Bienenvölker gesehen. Sie stehe auf der EU-Liste der prioritären gebietsfremden invasiven Arten.

Die erste Sichtung in NRW stammt aus dem Jahr 2020. Dabei handelte es sich um einen Einzelfund im Kreis Heinsberg im Grenzbereich zu den Niederlanden. Die ersten Nester sind im Jahr 2022 in NRW gefunden worden. Insgesamt gab es 2022 neun bestätigte Beobachtungen in NRW.

In den vergangenen Wochen gingen etwa Sichtungsmeldungen aus Waltrop im Kreis Recklinghausen, aus Wuppertal und aus Mönchengladbach ein, die bestätigt sind. Die bisher nordöstlichste bestätigte Sichtung in NRW stammt aus der Gemeinde Hüllhorst im Kreis Minden-Lübbecke.

Die Vespa Velutina stammt aus Südostasien, vor etwa 20 Jahren kam sie nach Europa. Von Südfrankreich aus breitete sie sich auch in anderen Regionen aus. Recht starke Vorkommen gibt es in Belgien - dass die Insekten auch nach NRW kommen, war nur eine Frage der Zeit.

Die Hornissenstiche sind laut dem Landesamt für Nichtallergiker zwar ungefährlich und mit Bienen- oder Wespenstichen vergleichbar, für die hiesigen Bienenbestände könnte die Einwanderung der Insektenart aber Folgen haben.