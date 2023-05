Feierabendmarkt, Kino und vieles mehr: Diese Open-Air-Locations in NRW sind einen Besuch wert

NRW - An der frischen Luft eine Theateraufführung auf sich wirken lassen oder einen Kinofilm schauen, das ist jetzt bald wieder möglich. Die Open-Air-Saison steht in den Startlöchern. Ob auf der Wiese, bei alten Industriehochöfen oder auf dem Wochenmarkt, Nordrhein-Westfalen hat viele schöne Open-Air-Locations.

Die Open-Air-Kinos in NRW bieten ihren Zuschauern einen unterhaltsamen Filmabend. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Sommer in Köln

Direkt in der Nachbarschaft der Südbrücke in Köln gibt es ein gleichnamiges Open-Air-Quartier. Neben Konzerten von Peter Fox oder Bukahara können Freunde der Livemusik auch ein Ein-Tages-Festival besuchen. Laut Veranstaltungskalender der Südbrücke steht im August auch ein Weinfestival an.

Die Südbrücke ist dabei mehr als eine Musik-Location: Mit Biergarten und Volleyballfeld ist es der perfekte Ort, um nach einem Arbeitstag draußen zu entspannen. Nachts bietet das Areal noch verschiedene Lichtinstallationen.

Open Air Kino-Oase Nordrhein-Westfalen

Bei gutem Wetter und lauen Temperaturen ist das Open-Air-Kino ein Dauerbrenner. Ob ein aktueller Hollywoodstreifen oder besondere Filme, die Open-Air-Kinos in NRW bieten allen Zuschauerinnen und Zuschauer einen unterhaltsamen Filmabend.

Ende Juni starten die ersten Kinos in die Open-Air-Saison. Am 29. Juni geht es im Dortmunder Westfalenpark los. Am selben Tag beginnt auch das Open-Air-Kino im Brauhof der Familienbrauerei in Bochum. Arielle, die Meerjungfrau und der neuste Mission-Impossible-Film stehen auf dem Programm des SWK Open-Air-Kinos in Krefeld.