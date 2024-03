Ferien-Start an NRW-Flughäfen: So viele Passagiere sind in den Urlaub gestartet

Düsseldorf/Köln/Bonn - An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind Tausende Menschen zu Beginn der Osterferien ohne Reisechaos in ihren Urlaub gestartet.

Tausende Menschen sind zu Beginn der Osterferien in den Urlaub gestartet. © Roberto Pfeil/dpa

Am Flughafen Düsseldorf betrug die durchschnittliche Wartezeit an den Terminals laut der Website des Flughafens am Samstagvormittag zeitweise nur wenige Minuten, am Airport Köln-Bonn waren es am Vormittag etwa 10 bis 15 Minuten.

Ein Sprecher des Köln-Bonner Flughafens sprach am Vormittag von einem "ganz normalen Ferienbetrieb" ohne besondere Vorkommnisse. Auch die Abfertigung und die Sicherheitskontrollen verliefen demnach ohne Probleme. Prognosen zufolge sollten an dem Flughafen am ersten Ferienwochenende insgesamt etwa 77.000 Passagiere abgefertigt werden.

Am größten NRW-Flughafen in Düsseldorf stellte sich die Situation am Samstag einem dpa-Reporter zufolge ähnlich dar: Besonders viele Familien starteten demnach in ihren Urlaub, in den Warteschlangen vor Schaltern und Sicherheitskontrollen ging es stetig voran.