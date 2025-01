Festival-Saison in NRW: Auf diese Events könnt Ihr Euch dieses Jahr freuen

Große Bühnen und intime Locations: NRW bietet 2025 zahlreiche Open-Air-Festivals. Meist zahlen die Fans dafür dreistellig, aber es geht auch umsonst.

Von Franka Büddicker Köln - Pulsierende Beats auf riesigen Bühnen und Barfußtanz am See: Die Festivalsaison in Nordrhein-Westfalen mit einem Riesenangebot an verschiedenen Musikrichtungen und renommierten Künstlern rückt näher. Ob Techno, Rock, Indie-Pop oder Jazz - es dürfte für viele Fans etwas dabei sein.

Große Bühnen und intime Locations: NRW bietet 2025 zahlreiche Open-Air-Festivals. © Christoph Reichwein/dpa

Tanz im Frühling Saisonauftakt für Techno-Liebhaber: Die POLLERWIESEN (26. April) locken mit satten Bässen und entspannten Vibes in die Kölner Rheinwiesen und bieten den perfekten Start in die Open-Air-Saison. Tickets gibt es ab 34 Euro. Indie, Pop und Elektro vor Industriekulisse Das TRAUMZEITFESTIVAL (20. bis 22. Juni) auf dem Gelände des ehemaligen Hüttenwerks Duisburg-Meiderich verbindet Indierock, Pop und Elektronik in einer Kulisse aus Hochöfen und stillgelegten Fabrikanlagen. Das Line-up ist noch nicht komplett, aber einige hochkarätige Bands stehen bereits fest auf dem Programm, darunter Jimmy Eat World, Von Wegen Lisbeth, The Notwist und Il Civetto. Early Bird Tickets für drei Festivaltage liegen bei etwa 100 Euro. Barfuß tanzen in Haltern am See Sonne, Sand und Beats: Das SUNSET BEACH FESTIVAL (28. Juni) ist ein Highlight für Fans der elektronischen Musik und kombiniert Strandfeeling mit energiegeladenen Sets internationaler DJs. Auf über 8000 Quadratmeter Sandstrand lädt das Tagesfestival in Haltern am See dazu ein, barfuß zu tanzen und mit tausenden Gleichgesinnten zu feiern. Der Preis für ein Standard-Ticket liegt bei 54 Euro.

Beim Traumzeit Festival in Duisburg gibt es Indierock, Pop und Elektronik auf die Ohren. (Archivbild) © Roland Weihrauch dpa/lnw

Reggae, Hip-Hop und Karibik Ein Wochenende voller Reggae, Dancehall und Hip-Hop: Das SUMMERJAM FESTIVAL (4. bis 6. Juli) bringt karibisches Flair an den Fühlinger See nach Köln. Festivalbesucher dürfen sich unter anderem auf Irie Révoltés, Greeen, K.I.Z und Max Herre und Joy Denalane freuen. Die erste Ticketphase ist bereits ausverkauft. Ein 3-Tagesticket ohne Camping gibt es ab 155 Euro. Deutschlands größtes elektronisches Musikfestival feiert Jubiläum Ein Paradies für Fans der elektronischen Musik und das größte elektronische Musikfestival in Deutschland: Das PAROOKAVILLE (18. bis 20. Juli) feiert in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum und verwandelt den Flughafen Weeze in eine Festivalstadt voller Bühnenshows und Elektro-Beats. Viele renommierte Künstlerinnen und Künstler lassen es sich nicht nehmen, dem Festival zum zehnten Geburtstag einen Besuch abzustatten. Schon jetzt sind knapp hundert Acts für das Wochenende angekündigt, darunter Afrojack, Armin van Buuren, Hardwell, Meute, Robin Schulz und Alle Farben. Die Ticketpreise für das ganze Wochenende liegen zwischen 255 und 420 Euro. Konzerte auf sieben Bühnen im Westfalen Park Dortmund Das JUICY BEATS FESTIVAL (25. bis 26. Juli) ist für viele das Musikhighlight im Ruhrgebiet. Der Dortmunder Westfalen Park bietet für zwei Tage ein Programm an Hip-Hop, Indie- und Pop-Konzerten auf sieben Bühnen. Für 2025 stehen unter anderem Montez, Roy Bianco & die Abbrunzati Boys und Blond auf dem Programm. Weitere Acts werden noch bekanntgegeben. Wochenendtickets gibt es ab 90 Euro.

Beim Summerjam am Fühlinger See in Köln kommen Fans von Reggae, Dancehall und Hip-Hop voll auf ihre Kosten. (Symbolbild) © 123rf/zamrznutitonovi666

Konzerte und Kunst zum Wohlfühlen Wo wenige Wochen zuvor noch das Parookaville tobte, folgt danach das SAN HEJMO FESTIVAL (15.-16. August). Die Veranstalter beschreiben es als das "bunteste und schönste Wohlfühlfestival in NRW". San Hejmo bietet Live-Konzerte, ein Streetfood Festival und einen "Urban Art District", in dem Straßenkünstlerinnen und -künstler ihre Kunstwerke präsentieren. Headliner sind in diesem Jahr Clueso, Finch, Nina Chuba und Sido. Tickets für beide Tage gibt es ab 210 Euro zu erwerben. Mehrtägiges Kulturprogramm in Bochum Zwei Wochen Kultur pur: Das ZELTFESTIVAL RUHR (22. August bis 7. September) erstreckt sich über 17 Tage. Besucher können sich auf ein facettenreiches Angebot an Konzerten und Kulturveranstaltungen am Kemnader See in Bochum freuen. Zu den großen Acts gehören Rea Garvey, Bosse, Torsten Sträter, Siegfried & Joy und Nico Santos. In intimer Atmosphäre den Sommer verabschieden Am Ratinger See treffen sich auf dem JETZT UND IMMER FESTIVAL (5. bis 6. September) Fans von Indie-Pop und Alternative Rock. Das Festival ist eines der letzten NRW-Open Air-Festivals im Jahr 2025 und damit eine perfekte Gelegenheit, den Sommer gebührend zu verabschieden. Die ersten Acts stehen schon fest, darunter Mayberg, Domiziana, Drunken Masters und Verifiziert. Ein Kombiticket für beide Tage ist ab 85 Euro erhältlich.

Das Parookaville feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. © Christoph Reichwein/dpa