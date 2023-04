Frau aus NRW wird seit 2019 vermisst: Jetzt wurden ihre Knochen gefunden!

In Wachtberg wurden die Knochen einer seit 2019 vermissten Frau gefunden. (Symbolbild) © 123RF/andrei310

Die Knochen der Vermissten wurden am 25. März 2023 in einer Obstplantage in Wachtberg-Fritzdorf aufgefunden, wie die Bonner Polizei am heutigen Montag mitteilte.

Ein Zeuge habe die menschlichen Überreste dort entdeckt.

Die Beamten leiteten ein Todesermittlungsverfahren ein und führten eine DNA-Analyse durch - mit eindeutigem Ergebnis.

Die Knochen gehören Hildegard M. Die damals 67-Jährige war am 28. Juli 2019 nicht zu ihrer Wohnung in Arzdorf zurückgekehrt.

Die Ermittler hatten nach ihrem Verschwinden mit Spürhunden und einer Taucherstaffel im Anglersees nach der Vermissten gesucht - vergeblich.

Aktuelle Ermittlungen hätten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben, erklärte ein Polizei-Sprecher. Zur konkreten Todesursache äußerte er sich nicht.