Ganz miese Zustände: So viele Brücken sind in Nordrhein-Westfalen marode

Düsseldorf - Nordrhein-Westfalen hat ein gewaltiges Problem mit maroden Brücken! Im Vergleich zu anderen Bundesländern sind die Zustände hierzulande deutlich schlechter. Was nun?

Ganz besonders die marode Rahmede-Talbrücke auf der A45 hat es den Brücken-Gegnern angetan. © Dieter Menne/dpa

Die neuesten Erkenntnisse über die teils miserablen Zustände haben der "Brückenmonitor" der Industrie- und Handelskammer NRW und die RWTH Aachen gesammelt.

Während 30 Prozent der Autobahnbrücken in NRW in die beiden schlechtesten Kategorien fallen, seien es in Bayern weniger als 10 Prozent.

Hier müssten 600 Autobahnbrücken mehr saniert werden als in Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zusammen. In Rheinland-Pfalz seien etwa nur 14 Prozent der Autobahnbrücken sanierungsbedürftig und in Baden-Württemberg 19 Prozent.

Allein die Sperrung der maroden Rahmede-Talbrücke auf der A45 verursache einen Schaden von 1,8 Milliarden Euro. Dadurch würden nun 250 Kilometer Landesstraßen als Umleitungsstrecken kaputtgefahren.