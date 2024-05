Gefahren beim Baden in Flüssen und Seen: So will die Polizei in NRW aufmerksam machen

Mithilfe einer VR-Brille will die Polizei in NRW auf die Gefahren beim Baden in Flüssen und Seen aufmerksam machen.

Düsseldorf - Mithilfe einer VR-Brille will die Polizei in NRW auf die Gefahren beim Baden in Flüssen und Seen aufmerksam machen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (71) hat eine neue VR-Brille zur Aufklärung über Badegefahren präsentiert. © David Young/dpa Im Beisein von Innenminister Herbert Reul (71, CDU) präsentierte die Wasserschutzpolizei NRW am Dienstag ein Präventionskonzept, das die Darstellung in virtueller Realität nutzt, um über die Risiken im Wasser aufzuklären und tödliche Badeunfälle zu vermeiden. In einem knapp zwei Minuten langen Film zum Thema "Ertrinken ist lautlos" werden über die VR-Brille Szenen einer Freizeitsituation am Rhein gezeigt: Eine Personengruppe trifft sich zum Grillen am Ufer in Düsseldorf und geht dann zum Ballspielen knietief ins Wasser. Doch dann fliegt der Ball weiter aufs offene Wasser. "Wir zeigen keine Szenen des Ertrinkens, aber wir wollen die Gefahren im Wasser verdeutlichen und diese mithilfe der VR-Brille erlebbar machen", sagte eine Polizeisprecherin. Nordrhein-Westfalen Zur Fußball-EM: Landtag in NRW lockt Fans mit Drei-Meter-Pokal als Selfie-Spot Durch das Schauen der Szenen mit der VR-Brille fühle sich der Nutzer so, als wäre er am Ufer oder im Wasser. "Man kann oben, unten, rechts und links gucken und erlebt es als Person selbst", erklärte die Sprecherin.

Polizei will junge Generation als Zielgruppe ansprechen