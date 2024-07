Am Einlass war Schluss: Polizei schnappt Stalker vor Taylor-Swift-Konzert!

Gelsenkirchen - Knapp 60.000 Menschen haben am gestrigen Mittwoch das erste der drei Gelsenkirchen-Konzerte der Pop-Sängerin Taylor Swift (34) besucht. Auch ein vermeintlicher Stalker (34) der Sängerin wollte rein. Am Einlass war für den US-Amerikaner jedoch Schluss.

Die Polizei machte einen vermeintlichen Stalker am Einlass zum Taylor Swift (34) Konzert in Gelsenkirchen dingfest. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Laut Polizei Gelsenkirchen fiel der Mann zuvor durch Drohungen gegen die Musikerin sowie ihren aktuellen Lebensgefährten Travis Kelce (34) in den sozialen Medien auf.

Da Beamte eine Gefährdung durch ihn nicht ausschließen konnte, schnappten sie sich den Mann bei der Kontrolle an der Veltins-Arena. Er kam in Gewahrsam. Die Eintrittskarte, die der 34-Jährige bei sich hatte, blieb somit uneingelöst.

Das Amtsgericht Gelsenkirchen ordnete am heutigen Donnerstag an, dass der Tatverdächtige noch bis zum kommenden Samstag (20. Juli) in Gewahrsam bleiben muss.