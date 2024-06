Gegen die Hitze: NRW-Städte bauen spezielles Angebot für Bürger aus

Düsseldorf - Mit Blick auf immer heißere Sommer bauen viele Städte in Nordrhein-Westfalen ihr Angebot an öffentlichen Trinkwasserbrunnen aus.

In der Rheinmetropole Köln sind derzeit insgesamt 13 Trinkwasserbrunnen in Betrieb. © Oliver Berg/dpa

Vielerorts laufen Planungen für neue Brunnen mit kostenlosem Trinkwasser, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den großen Kommunen ergab.

"Die Zahl der Trinkwasserbrunnen in Parks und Fußgängerzonen wächst", sagte der Geschäftsführer des Städtetages NRW, Helmut Dedy.

33 Trinkwasserbrunnen und damit die meisten im NRW-Großstädte-Vergleich gibt es derzeit in Dortmund. Zwei der Brunnen seien in den letzten zwei Jahren installiert worden und weitere in Planung, sagte ein Sprecher.

In Düsseldorf gibt es aktuell 20 Trinkwasserbrunnen, in Köln sind es 13. Drei Trinkwasserbrunnen sind in Bonn in Betrieb. Für den Ausbau läuft dort aktuell ein Pilotprojekt, bei dem an drei weiteren Standorten drei verschiedene Brunnenmodelle getestet werden, wie ein Sprecher sagte.

Auch Bielefeld plant den Ausbau, derzeit gibt es dort drei Trinkbrunnen. Münster hat einen öffentlichen Trinkbrunnen, ein weiterer soll bald folgen.