Hirsch in Wildgehege ausgeschlachtet! Grausamer Fall ruft Spezialeinheiten auf den Plan

Leichlingen – Nachdem in zwei Wildgehegen in Leichlingen-Altenhof mehrere Hirsche zu Schaden und sogar zu Tode gekommen sind, haben Spezialeinheiten der Polizei einen mutmaßlichen Wilderer (39) gestellt.

In einem Wildgehege in Leichlingen wurde ein Hirsch ausgeschlachtet und ein anderer verletzt. Ein drittes Tier ist verschwunden. (Symbolbild) © 123rf/digistockpix

Rund 15 Monate ist es bereits her, dass der Besitzer der beiden Wildgatter eine erschreckende Entdeckung gemacht hat. Einer seiner Hirsche war verletzt, ein anderer sogar getötet worden - neben dem Gatter ausgeschlachtet und achtlos liegen gelassen.

Außerdem fehlte von einem dritten Tier jede Spur. Der Zaun des Gatters sei beschädigt gewesen, teilte die Polizei damals mit. Schnell erhärtete sich der Verdacht der illegalen Jadgwilderei.

So hatte der Besitzer in der Nacht des 24. Januar 2022 mehrere Knallgeräusche gehört. Was er damals für verspätetes Silvesterfeuerwerk hielt, waren in Wirklichkeit wohl die Schüsse eines Jägers.

Dieser wurde nun - mehr als ein Jahr später - wohl gestellt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am heutigen Freitag mitteilten, hatte sich im Laufe der langwierigen Ermittlungen der Verdacht gegen einen 39-jährigen Leichlinger erhärtet.