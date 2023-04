"Hoffnung im Karton": Schuhe und Schulbedarf für Kinder in Erdbebengebiet

Essen - Zwei Monate nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien soll die Spendenaktion "Hoffnung im Karton" Kinder im Katastrophengebiet mit Schuhen und Schulmaterial versorgen.

Die Spenden werden zum Ende des Fastenmonats Ramadan in zwei besonders stark getroffenen türkischen Provinzen verteilt. © Roland Weihrauch/dpa

Die Spenden werden zum Ende des Fastenmonats Ramadan in zwei besonders stark getroffenen türkischen Provinzen verteilt - vom 21. bis 23. April, wie Cem Sentürk von den Initiatoren des Projekts schilderte.

"Wir möchten Kindern in dieser schweren Zeit ein gutes Gefühl geben." Der 23. April sei Kindertag in der Türkei und nationaler Feiertag, sagte Wissenschaftler Sentürk, Mitgründer des Hilfsvereins "Zeit für Solidarität".

"Bildung ist für uns das A und O, deshalb sind auch die Schulmaterialien im Schuhkarton für uns sehr wichtig", betonte der Vorsitzende des Türkischen Bunds (TB) in NRW, Serhat Ulusoy, im zentralen Spenden-Sammellager in Essen. Der TB in Nordrhein-Westfalen ist Träger des Hilfsvereins und unterstützt die Spendenaktion.

Am 6. Februar hatten zwei starke Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Allein in der Türkei kamen 50.399 Menschen ums Leben.

Noch bis zum 12. April könnten Spenden in Essen, Köln und Dortmund abgegeben werden, sagte Ulusoy. Es sollten demnach ausschließlich neue Schuhe sein.