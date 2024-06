Innenminister warnt vor Start der Heim-EM 2024: Restrisiko bei Sicherheit bleibt

Ganz neu und sehr wichtig sei ein Kooperationszentrum in Neuss als Informationszentrale und Drehscheibe, in der internationale Polizisten und speziell auch polizeiliche Fanbetreuer tätig seien und wo alle Infos zu Fußball und Sicherheit zusammenkommen, schilderte Reul.

Bereits am Dienstag hatte er bei einer Pressekonferenz mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (53, SPD) auf eine anstehende hohe Belastung der Polizei in NRW hingewiesen - zumal am letzten Juni-Wochenende noch ein AfD-Parteitag in Essen ansteht, gegen den Zehntausende Proteste angekündigt haben.



Reul betonte, NRW habe in den vergangenen Jahren viel in sichere Ausrüstung der Polizisten und Polizistinnen investiert. Für die Sicherheit in den Stadien seien allerdings die Europäische Fußball-Union UEFA und die Vereine zuständig.