Jetzt wird Anwohnerparken in NRW richtig teuer: Diese Preise wollen Städte veranschlagen

In Köln hat der Stadtrat eine Erhöhung von 30 auf 100 bis 120 Euro jährlich, gestaffelt nach Fahrzeuglänge, beschlossen. Sie soll frühestens im Juli 2024 in Kraft treten.

Nach Angaben der Stadt Köln soll durch die Erhöhung der Parkgebühren ein Anreiz geschaffen werden, auf umweltfreundlichere Alternativen wie den Öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. © Thomas Banneyer/dpa

Auch in Düsseldorf klingelten nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Alarmglocken. Die Landeshauptstadt hatte im Frühjahr ein Konzept zur Erhöhung der Anwohnerparkgebühr vorgelegt, in dem die Stadt in drei Zonen unterteilt wird, für die Gebühren in Höhe von 240, 300 und 360 Euro erhoben werden sollen.

"Elementarer Bestandteil" des Konzepts ist nach Angaben eines Stadt-Sprechers ein sogenannter Sozialtarif, wonach Berechtigte nur 25 Prozent der jeweiligen Gebühr zahlen sollen. Doch wegen des Urteils wurde die Umsetzung des Ganzen nun zunächst auf Eis gelegt.

Bonn hat zu dieser Problematik eine Lösung gefunden: Die Stadt übernimmt für finanziell schwache Personen 75 Prozent der Gebühren. Seit März kostet der Anwohnerparkausweis dort 180 Euro pro Jahr, ab kommendem März wird der Preis sogar auf 360 Euro verdoppelt.

In Aachen sollen sich die Kosten für die Anwohnerparkberechtigung auf zunächst 120 Euro pro Jahr vervierfachen. Der Beschluss ist aber noch nicht umgesetzt.

Auch Bochum und Dortmund planen Steigerungen, ein konkretes Konzept gibt es dort bislang nicht. In Duisburg gibt es laut Stadt zurzeit keine entsprechenden Absichten.