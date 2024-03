Keine Panik! Aus diesem Grund heulen heute die Sirenen in NRW

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen gibt es an diesem Donnerstag wieder einen landesweiten Probealarm.

In Nordrhein-Westfalen gibt es am heutigen Donnerstag wieder einen landesweiten Warntag. © Rolf Vennenbernd/dpa

Um 11 Uhr sollen die 6150 Sirenen im Land heulen und Millionen Handys schrillen. NRW-Innenminister Herbert Reul (71, CDU) will den Sirenenalarm in einer Düsseldorfer Feuerwache persönlich auslösen.

Die Warnmeldung aus dem Lagezentrum der Landesregierung wird über Medien, Warn-Apps, Cell Broadcast und digitale Informationstafeln verbreitet. "Wir lernen in jedem Jahr dazu. Und justieren an den Stellen nach, wo wir besser werden können", sagte Reul vorab. "Die Warnung muss jeden und jede im Land erreichen. Deshalb machen wir am landesweiten Warntag über Handys, Sirenen, Lautsprecher und noch vieles mehr ordentlich Radau, um wirklich alle 18 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen wachzurütteln."

Zum zehnten Mal übt Nordrhein-Westfalen in dieser Form für den Ernstfall. 2018 gab es den ersten landesweiten Warntag.

Nach Angaben des Mobilfunkbetreibers Vodafone wird der Probealarm über Cell Broadcast auf 15 Millionen Handys gleichzeitig ertönen. Auch ältere Modelle könnten die Warnungen inzwischen empfangen.

Cell Broadcast war am 23. Februar 2023 erstmals in Betrieb genommen worden. Seither sei die Bevölkerung in jeweils betroffenen Gebieten in NRW bislang rund 60 Mal vor unterschiedlichen Gefahren gewarnt worden.