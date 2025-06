Illegale Vapes an 13-Jährige verkauft? Polizei sprengt Verkaufsstand in NRW

Duisburg – Ein ziemlich übler Verdacht brachte eine Mutter Anfang Juni zur Polizei : Ihre 13-jährige Tochter soll in einem Laden in Marxloh illegale Vapes gekauft haben. Die Ermittlungen führten zu einem Verkaufstisch mit Hunderten illegalen E-Zigaretten.

Alles in Kürze

An einem Verkaufsstand im Duisburger Stadtteil Marxloh schnappten Ordnungsamt und Polizei einen 46-Jährigen, der illegale Vapes an Minderjährige verkaufte. © Polizei Duisburg

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, rückten Stadt und Polizei am 18. Juni zu einem Straßen-Stand aus, an dem es nicht ganz legal zuging.

Was sie fanden, bestätigte den Verdacht: Rund 200 illegale Vapes lagen dort zum Verkauf bereit - auch an Minderjährige.

Ein 46-jähriger Mann versuchte noch vergeblich, sich aus dem Staub zu machen.

Da hatte er aber nicht die Rechnung mit der Polizei gemacht: Die schnappte ihn und spürte gleichzeitig ein Geschäft auf, das dem Stand zugeordnet werden konnte. Das Ganze samt Wohnung und Auto des mutmaßlichen Inhabers.