Führerscheinprüfung immer teurer: So viel Kohle kostet der Lappen inzwischen

Berlin/Düsseldorf - Fast jeder Zweite rasselt in Nordrhein-Westfalen durch die Theorieprüfung für den Autoführerschein.

Häufig würden Hilfsmittel wie Spickzettel oder unerlaubte Technik - etwa ein Knopf im Ohr - eingesetzt. In jedem vierten Fall gebe sich eine andere Person als der Prüfling aus, um für ihn die Prüfung abzulegen.

Zugleich sei NRW-weit die Zahl der Täuschungsversuche bei Prüfungen im gleichen Zeitraum deutlich von 949 auf 1368 gestiegen, heißt es in der Bilanz. Insgesamt gab es landesweit im vergangenen Jahr über alle Klassen knapp 447.000 theoretische und 402.000 praktische Führerscheinprüfungen.

Wer in Deutschland den Führerschein machen will, muss tief in die Tasche greifen. © Swen Pförtner/dpa

Dem Verband zufolge ist es besonders alarmierend, dass 58 Prozent der Täuschenden professionell agierten.

Mit Ausnahme der strafrechtlich relevanten Stellvertreter-Täuschung werde Betrug jedoch weder als Straftat noch als Ordnungswidrigkeit geahndet. Goebelt fordert, dass die Fahrerlaubnisbehörden den rechtlichen Rahmen konsequent ausschöpfen sollten.

Dem ADAC zufolge kostete ein Auto-Führerschein zuletzt zwischen 2500 und 4400 Euro.

Der TÜV-Verband fordert unter anderem elektronische Lernstandskontrollen in den Fahrschulen, um die Quote der Durchfallenden zu reduzieren. So könne man sicherstellen, dass Fahrschüler erst dann eine Prüfung antreten, wenn sie nachweislich ausreichend vorbereitet sind, sagte Goebel.

Die Ergebnisse basieren auf Daten aller technischen Prüfstellen in Deutschland und wurden bis zum 31. Januar erhoben. Wegen möglicher Nachmeldungen kann es Abweichungen geben.