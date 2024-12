Kriminelle sorgen für Millionenschaden in NRW: Ein Fall schlägt besonders zu Buche

Bei der Zunahme der Schadenshöhe spielte der Betrug über Cybertrading -Plattformen im Internet eine entscheidende Rolle. In diesem Bereich verdoppelte er sich der Schaden auf fast 70 Millionen Euro. Die Cybertrading -Portale seien professionell gestaltet und täuschten hohe Gewinne beim angeblichen Handel mit Differenzkontakten oder Kryptowährungen vor, so das LKA.

Im Vergleich zum Vorjahr, als er bei knapp 362 Millionen Euro lag, betrug der Anstieg fast 113 Prozent. Obwohl die Wirtschaftsdelikte nur 0,4 Prozent aller Straftaten in NRW ausmachten, lag der Anteil am Gesamtschaden aller Straftaten bei 38 Prozent. Das geht aus dem neuen Lagebild Wirtschaftskriminalität des Landeskriminalamts NRW hervor.

Das Düsseldorfer Landgericht verurteilte einen Düsseldorfer Unternehmer wegen Veruntreuung von Firmengeldern zu einer Haftstrafe. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Dabei schlug ein Fall besonders zu Buche: So habe der 68-jährige Gesellschafter einer in Düsseldorf ansässigen Aktiengesellschaft als Vorstand Unternehmensgelder in dreistelliger Millionenhöhe veruntreut. Unter anderem habe er einen Privatjet mit Unternehmensgeldern unterhalten. Das Unternehmen schlitterte damals in die Insolvenz.

Der Mann war vom Düsseldorfer Landgericht rechtskräftig zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Bei dem Fall handelt es sich um die Pleite des Rezeptabwicklers AvP, die bundesweit zahlreiche Apotheken in Schieflage gebracht hatte.

Ein 49-jähriger Geschäftsführer soll, ebenfalls im Raum Düsseldorf, über einen Zeitraum von elf Jahren seinen Arbeitgeber mit Scheinrechnungen und fingierten Vergleichsvereinbarungen geschädigt haben. Das so veruntreute Firmenvermögen wird im Lagebild auf mehr als 15 Millionen Euro beziffert.