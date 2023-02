Langohr von Langfingern gestohlen: Polizei sucht dringend Zeugen

Ein kleines Kaninchen wurde von den beiden Männer aus dem Laden entwendet. (Symbolbild) © 123RF/artemisphoto

Der Vorfall ereignete sich in der Tierhandlung "An der Mauerwiese", wie die Polizei nun berichtet. Eine Zeugin sah die beiden Diebe gegen 15 Uhr mit dem Lebewesen aus dem Laden verschwinden.

Sie sprach daraufhin eine Angestellte an, die den Männern prompt folgte. Einer der beiden floh in Richtung Niederseßmar, während der andere in Richtung Derschlag lief. Der Mann mit der blauen Jacke, der in Richtung Derschlag geflohen war, konnte von der Angestellten gestoppt werden.

Unter seiner Jacke fand sie auch tatsächlich das kleine schwarz-weiße Kaninchen. Die Dame forderte den Dieb dazu auf, den Langohr zurück in ihre Obhut zu geben. Dieser schlug jedoch ihren Arm weg und floh weiter in Richtung Derschlag.

Es wird vermutet, dass die beiden Männer alkoholisiert waren. Sie werden wie folgt beschrieben: