Marode Straßen und Brücken: Diese Mega-Summe will NRW 2024 in Sanierungen investieren

Düsseldorf - Die nordrhein-westfälische Landesregierung will in diesem Jahr Rekordinvestitionen für die Sanierung von Straßen, Brücken und weiterer Infrastruktur tätigen.

Fast zehn Jahre war die Leverkusener Autobahnbrücke eine Großbaustelle. Anfang Februar dieses Jahres wurde sie wieder eröffnet. © Henning Kaiser/dpa

Insgesamt sei mit 220 Millionen Euro so viel wie nie zuvor für Erhalt und Sanierung vorgesehen, sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Montag in Düsseldorf. Das Landesstraßenerhaltungsprogramm 2024 umfasse insgesamt 151 größere Einzelmaßnahmen.

Darüber hinaus sollen in diesem Jahr weitere rund 23 Millionen Euro in die Sanierung von Radwegen an Landesstraßen in NRW fließen.

Zusätzlich sei für den Erhalt von Bundesstraßen ein Bedarf von 148 Millionen Euro beim Bundesverkehrsministerium angemeldet worden.

In den kommenden zehn Jahren solle der Sanierungsstau bei der Verkehrsinfrastruktur deutlich abgebaut werden, bekräftigte der Minister.