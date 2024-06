Massiver Lehrermangel in NRW droht: Diese Fächer sind betroffen

Bonn - Für die Fächer Musik und Kunst fehlen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Jahren voraussichtlich Tausende Lehrerinnen und Lehrer.

In den Fächern Musik und Kunst wird es in Nordrhein-Westfalen voraussichtlich einen großen Lehrermangel geben. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bis zum Schuljahr 2035/36 könnten mehr als 60 Prozent der Stellen für diese Fächer an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen in NRW nicht qualifiziert besetzt werden, wie aus einer von der Telekom-Stiftung in Auftrag gegebenen Prognose hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Für die 13 Jahre von 2022/23 bis 2035/36 müssten in NRW demnach für das Fach Kunst 5791 Lehrerinnen und Lehrer und damit durchschnittlich 445 pro Schuljahr eingestellt werden. Für das Fach Musik werden demnach 4024 Lehrkräfte benötigt, also jährlich rund 310.

Bei gleichbleibender Anzahl an Lehramtsabsolventen wie in den Jahren 2021 und 2022 stünden jedoch jährlich nur 180 neue Lehrkräfte für Kunst und 102 für Musik zur Verfügung.

Für Kunst könnten laut der Vorhersage damit nur 40,4 Prozent der offenen Stellen besetzt werden, für Musik sogar nur ein Drittel (32,9 Prozent).