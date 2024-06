Genitalien abgetrennt: Tatverdächtiger in U-Haft!

Herne - Weil er einem 66-Jährigen in Herne vor vier Monaten Penis und Hoden abgetrennt haben soll, sitzt ein nahes Familienmitglied wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Die Verstümmelung eines Mannes (66) aus Herne sorgte für großes Aufsehen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Angaben zum Motiv des 32-Jährigen aus Dortmund machte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte.

Ende Februar war der 66-Jährige in seinem Haus in der Ruhrgebietsstadt verstümmelt aufgefunden worden. Das anhaltende Bellen seines Hundes in der Nacht auf den 27. Februar hatte die Aufmerksamkeit der Nachbarn erregt.

Durch die Feuerwehr ließ die Polizei die Tür öffnen, weil Stöhngeräusche zu vernehmen waren, und fand den lebensbedrohlich verletzten Mann.

Das Verbrechen hatte die Polizei zunächst vor ein Rätsel gestellt: Der 66-Jährige hatte unmittelbar nach Tat keine schlüssigen Angaben zur Tat machen können und war danach lange nicht vernehmungsfähig, wie die Polizei damals berichtete.

Auch die abgetrennten Genitalien oder ein Tatwerkzeug waren damals nicht gefunden worden.